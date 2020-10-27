隨著WiFi 6的技術普及率升高，許多手機筆電搭載WiFi 6的規格，其高速、高負載量、高密度設備聯網等特性，在疫情期間更是造就了蓬勃的市場。合勤控（3704）旗下兆勤科技近期推出AX6000 12串流Multi-Gigabit WiFi 6無線路由器，大幅提升網路應用效率與降低延遲感，可讓30台以上的設備同時連線，主打穩定不斷線，可輕鬆支援用戶的高頻寬需求，讓使用者盡情享受WiFi 6的終極效能。

兆勤科技商務Gateway事業總處資深協理晏自強表示，WiFi 6能為居家辦公或是欣賞高畫質影片帶來前所未有的高頻寬網路環境，早期多數的WiFi 6用戶缺少一台適合的路由器來體驗WiFi 6超高效能，為此，兆勤科技特別研發出Armor G5補上了這個缺口，無論是大型檔案傳輸、同時多設備連線應用，或是超高畫質多媒體影音串流，都能享有高速、順暢、穩固的連線品質，十分適合內容創作者與電競玩家使用。

Armor G5採用64位元2.2 GHz四核處理器，並搭載12根高增益天線、一根藍芽天線與12個WiFi空間串流，可同時高效處理多達30台以上設備的連線；與市面上同級產品不同，除了擁有頂級的核心效能外，Armor G5也具備4GB快閃記憶體/1GB內存記憶體與 Multi-Gig（10G／5G／2.5G／1G）LAN連接埠，對於高傳輸量、高連線數等高負載網路應用，例如觀看8K影片、10Gbps NAS傳檔、或是多設備同時連線，都能流暢運行不卡頓，讓WiFi6效能發揮到極致，是協助工作、享受娛樂不可或缺的全方位路由器。

兆勤科技指出，Armor G5也同步支援Open VPN，能在不同的埠口做個別的設定，依需求為個別設備進行加密連線，並且不會減損VPN連線效能，即使是使用公有網路連線，例如智慧電視、電視盒遊戲主機等連線，仍能提供足夠的隱私及防護，確保使用者在打怪或是追劇時，安全無虞地盡情享受飆速快感。除了智慧電視外，Armor G5還可支援其他類型的設備，包括桌機、筆電、手機或平板電腦，只要連上線皆能獲得全面保護。

同時，Armor G5提供方便安裝與管理的Armor App，不僅有新手安裝教學，一目瞭然的網頁操作介面也讓管理設定更加直覺。為一口氣網羅所有的客戶，兆勤亦同步推出Armor G1 AC2600 Multi-Gigabit無線路由器，是同系列中價格更實惠的WiFi 5機種，為不同需求的用戶提供多一種選擇。

(工商 )