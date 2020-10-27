金融服務業者嘉信理財（Charles Schwab）26日（周一）宣布將裁員1,000人，約占總員工的3％，表示這是收購同業德美利證券（TD Ameritrade）之後的精簡人力計畫，藉此簡化與重塑分行網路。

嘉信理財去年11月以260億美元全股票交易併購德美利證券，於今年10月稍早完成收購程序。

嘉信理財表示，此次裁撤為要減少兩家公司合併後的重疊人力或冗員，並強調到年底前不會再進行額外的裁員。

(工商 )