金融服務商嘉信理財 宣布裁員1,000人 10:202020/10/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金融服務業者嘉信理財（Charles Schwab）26日（周一）宣布將裁員1,000人，約占總員工的3％，表示這是收購同業德美利證券（TD Ameritrade）之後的精簡人力計畫，藉此簡化與重塑分行網路。 嘉信理財去年11月以260億美元全股票交易併購德美利證券，於今年10月稍早完成收購程序。 嘉信理財表示，此次裁撤為要減少兩家公司合併後的重疊人力或冗員，並強調到年底前不會再進行額外的裁員。 (工商 ) #嘉信理財 #裁員 #美利 #收購 #證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失婚婦變網紅 洪彤彤開創人生第二春 18:002020/10/26 生活 富盛投顧 擔任安盛基金台灣總代理 04:102020/10/27 產業特刊 民眾低接美元 銀行各祭優惠 04:102020/10/26 投資理財 百度傳大手筆收購YY大陸業務 04:102020/10/27 全球財經 陸十四五規畫 硬科技迎利多 04:102020/10/27 焦點新聞 美總統大選 預估有1.5億人投票 04:102020/10/27 兩岸要聞 抖音擬單獨赴港上市 估值將超過千億美元 18:062020/10/26 兩岸 宅經濟助攻 人氣網紅成「吸金」高手 16:212020/10/26 財經 《美股掃瞄》疫情急升＋激勵案仍卡關 華爾街股市重挫 09:092020/10/27 財經 紅色供應鏈逼近！傳郭董成立專案組摧毀立訊 鴻海回應了 14:322020/10/26 財經 財經熱門新聞 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 陸半導體輸在哪？砸600億沒用 爆最大敗因 - 要聞 麗寶樂園30日起線上旅展 住宿券下殺2.3折 - 財經 - 工商 台中傳3豪客一夜掃光462戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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