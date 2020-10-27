大武公園膠筏擱淺 人員失蹤 10:212020/10/27 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東海巡26日接獲民眾通報，大武岸際有1艘船筏擱淺。(台東海巡提供／蔡旻妤台東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東海巡26日獲報，大武岸際有1艘船筏擱淺，立即派出大武安檢所等相關單位到場救援。(台東海巡提供／蔡旻妤台東傳真) 台東海巡26日中午接獲民眾通報，大武岸際有1艘船筏擱淺，海巡立即派出大武安檢所等相關單位到場救援，經搜尋後目前並未發現船主。 海巡八○中隊中隊長中校鄭千景表示，截至目前已投入63車、61人次、海巡艇3艇次及空勤總隊2架次，並將持續擴大協尋。 (中時 ) #海巡 #大武 #中隊 #擱淺 #船主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外籍貨船高雄外海沉沒 5船員失蹤 04:102020/10/25 社會新聞 海洋垃圾回流 大武崙沙灘一周清約10噸海廢 19:262020/10/26 生活 大武崙沙灘 一周清出10噸海廢 04:102020/10/27 地方新聞 台中拚4年翻新200座公園 04:102020/10/27 地方新聞 愛犬失蹤26天奇蹟現身 徒步60公里坐家門前搖尾巴主人噴淚 09:362020/10/26 萌寵 印尼醫事人員赴台大雲林分院 學習抗疫經驗 16:272020/10/26 寶島 台中跨年在中央公園、大里仁化公園 市議員要求市府做好交通規畫 14:362020/10/26 生活 賀軍翔《天巡者》帥氣回歸！邵雨薇說不出這兩字頻NG 17:592020/10/26 娛樂 公園騎鐵馬罰6000、汽機車卻只罰600 桃園要修法 19:372020/10/26 生活 台運-8海演訓 尋美軍核潛艦 04:102020/10/26 焦點新聞 社會熱門新聞 大姐頭進監獄慘淪人肉沙包 「要命小方」前妻求救信曝光 - 社會 8旬翁遺產全給看護3子女怒告 法官看完遺囑：是真愛 - 社會 女自爆曾有429個砲友、狂染性病 變活佛賣原味內褲爽炫富 - 社會 隔壁情侶整天叫床「魔音傳遍全樓」 他硬起來對付網笑炸 - 社會 「美魔女」穿細肩帶晨跑 遭 「少年狼」跟進屋性侵噴臉上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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