台東海巡26日獲報，大武岸際有1艘船筏擱淺，立即派出大武安檢所等相關單位到場救援。(台東海巡提供／蔡旻妤台東傳真)

台東海巡26日中午接獲民眾通報，大武岸際有1艘船筏擱淺，海巡立即派出大武安檢所等相關單位到場救援，經搜尋後目前並未發現船主。

海巡八○中隊中隊長中校鄭千景表示，截至目前已投入63車、61人次、海巡艇3艇次及空勤總隊2架次，並將持續擴大協尋。

(中時 )