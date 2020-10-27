據廣州海關指出，該關近日在廣州白雲機場旅檢時，查獲一起違規攜帶瀕危野生動物製品進境情事，共查獲切段的大壁虎乾12袋、完整的大壁虎乾2隻，共重約585克。目前，已移交緝私部門進一步處理。經關員詢問，該旅客表示其在柬埔寨當地購買大壁虎乾主要是用於煲湯。

中新網報導，廣州白雲機場海關關員日前在對一架柬埔寨金邊飛抵廣州的航班進行先期機檢時發現，一名旅客的行李X光機圖像顯示異常。海關關員對該件行李鎖定，在無申報通道對攜帶該行李的旅客進行攔截。經開箱檢查發現，行李箱中裝有12袋切段後封袋包裝大壁虎乾，另有完整的大壁虎乾2隻，共重約585克。

大壁虎，俗稱蛤蚧、又稱仙蟾，是一類體型中小型的蜥蜴，主要分布於亞洲東南部和南部，因可藥用，長期被捕捉，野生資源日漸減少。大陸於1988年將其列為國家二級保護動物。目前該物種屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ物種。

大陸廣州海關提醒：根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》等法律規定，除合法持有允許進出口證明書外，禁止貿易、攜帶、郵寄珍貴稀有野生動植物物種及產品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。海關將持續依法打擊相關違規違法行為。

(旺報 )