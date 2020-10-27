2013年諾貝爾經濟學獎得主之一、耶魯大學教授席勒(Robert Schiller)警告，投資人對於災難性崩潰可能發生的崩潰信心指數已到近年之最，股市卻仍處於相當高水位，此落差表示美股已有重大風險，他奉勸應減少持股，增加資產類多元性。

席勒主要研究金融市場資產價格實證分析，他表示，投資人面對問題「你認為在接下來6個月內，股市發生災難性崩潰(類似1929年10月28日或1987年10月19日)的可能性有多大？」，不論是機構投資者或散戶多半看空，而且信心已經接近歷史最低水準。

他說：「沒有人能預知未來，但基於新冠疫情、政治兩極分化，投資者普遍缺乏信心，他們對市場重大崩潰的擔憂是多年來的最高等級，但同時股票交易卻處於很高水準。這種不穩定的組合並不意味著一定會發生崩潰，但也表明發生意外的風險相對較高，應該謹慎。在資產類別的多元化投資以及減少在美股中風險的重要性也被凸顯。」

席勒表示：「現在主要的問題是，有沒有足夠的提醒讓人們想起過去發生過的市場崩潰，進而產生一種避險的心理。新冠疫情再次升溫，混亂或暴力的大選，或許多其他事件都可能擾亂投資者。」

(中時新聞網)