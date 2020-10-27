林姓男子5年前擔任宜蘭監獄副典獄長，他被起訴以民俗療法幫女科員治療身體痠痛為由用手指性侵，一審判他無罪，但二審逆轉改重判8年；民事求償部分，一審判他須賠償被女科員及其夫共70萬元，二審加碼改判120萬元確定。

檢方起訴指控，林男在2015年7月24日晚上6點，在女科員辦公室內，趁她獨自加班之際，藉詞以民俗療法幫甲治療身體痠痛為由，要求她解開上衣而碰觸按壓她背部，並趁機將手指插入她肛門內，致其驚嚇不及反應。

之後林男又藉機要求她平躺，將褲子拉至髖骨部位，上衣掀至胸口部分，林男再以手指性侵她，隔天又用同樣手法性侵女科員，共計林男性侵3次。林男坦認有對女科員以民俗療法按壓，堅決否認性侵。

宜蘭地院認為女科員的辦公室樓下隨時均有值班人員，如若有為被害人所稱之性侵，其大可大聲呼救，均能被聽見，且事後她還提到要找其先生一起來學習，幫助先生改善身體問題，因無其他證據判決林男無罪，但高院認定他犯行明確判刑8年。

(中時 )