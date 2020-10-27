台灣民意基金會今公布最新民調，對於NCC國家通訊傳播委員會，您相不相信是受政治力量干預的獨立機關？台灣民意基金會董事長游盈隆表示，結果是，NCC是一個獨立機構，是否不受政治力干預，相信21.5％，不相信67.0％，顯示不相信高達三分之二以上，顯示這是台灣普遍共識。東華大學施正鋒表示，「NCC沒有介入，鬼才相信」。

游盈隆認為，結果顯然，NCC和蔡政府如果最後做成撤照的決定，但當政府一在強調是獨立機關，應該知道民眾普遍不相信政治力量干預，政府部門必須提出更好理由支撐這個理由，但是一旦中天沒被撤照，外界也會認為，有政治力量干預，這才是根本問題，給政府單位參考。

進一步的分析發現，民進黨支持者中，有三成七相信NCC會是一個不受政治干預的獨立機關，但有四成九不相信；國民黨支持者中，8.6％相信，但有八成五不相信；台灣民眾黨支持者中，10.2％相信，九成不相信；時代力量支持者中，約二成三相信，七成不相信；台灣基進支持者中，約三成八相信，五成二不相信；中性選民中，一成一相信，七成四不相信。「由此可見，各大大小小政黨支持者中，多數人不相信NCC會是一個不受政治干預的獨立機關，這是一個根本的問題」。

被問到「決定中天年底是否撤照的政府主管機關是NCC，國家通訊傳播委員會。一般說來，您相信或不相信NCC是不會受政治力量干預的獨立機關？」結果發現：5.2％非常相信，16.3％還算相信，35.5％不太相信，31.5％一點也不相信，11.6％沒意見、不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中，約二成二基本上相信NCC是不會受政治力量干預的獨立機關，六成七不相信。不相信者比相信者多45個百分點。

游盈隆指出，這項發現清楚的呈現出，在NCC即將審議中天換照或撤照的時間點上，超過三分之二的台灣公民基本上不相信NCC可以獨立行使職權。這意味著，在中天換照或撤照這件事情上，未來NCC不論做出什麼樣的決定，都會被大多數民眾認為有政治力量的介入。這樣的社會觀感是如何形成的？要怎樣才能消除或減少這樣的社會觀感？值得探討。

他說，但眼前的事實是，當有超過三分之二的台灣公民不相信NCC可以獨立行使職權時，蔡政府或蘇內閣若堅持「NCC的決定與府院無關」，不啻是睜著眼睛和主流民意對撞，結果如何？可想而知。

(中時 )