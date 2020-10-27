蕭亞軒與男友黃晧相差16歲的感情備受矚目，已經交經3年的他們，感情依舊甜蜜，面對社會大眾的批評，蕭亞軒更是霸氣的說：「不要在乎別人的眼光，我們自己知道舒服就好。」
被稱為是「鮮肉菩蕯」的蕭亞軒，這次帶著帶男友登上真人實境秀《女兒們的戀愛3》。兩人在鏡頭前大放閃光秀恩愛，被問及上一次吵架是什麼時候？因為什麼？現場沉默二、三秒後，蕭亞軒直接說「下一題，不要聊了，等一下又要吵架了」；黃皓也說，她其實就是要人哄的小公主，兩人現階段，似乎在這段感情裡已經找到一個中間值與如何和平相處。
除了挑戰雙方的默契大考驗，黃皓還獻出自的第一次：煲湯。為了給蕭亞軒一個驚喜，不曾下廚的他，從買食材到烹煮一手包辦，蕭亞軒看了也相當感動，眼眶泛淚頻頻說「好厲害喔」。
由於這段感情一路走來也相當波折，黃皓也時常打電話和媽媽聊心事。此次在鏡頭前，媽媽更是在電話另一端問：我去陪你一個月，這樣可以照顧你們」，言談裡盡顯媽媽對兒子的不捨。
(中時新聞網)
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