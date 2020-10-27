大陸國安機關繼「2018-雷霆行動」之後，再次實施「迅雷-2020」專項行動，針對台灣當局及其間諜情報機關重拳出擊。一時之間，間諜成為熱門話題。回顧民國時期，最著名的間諜就是川島芳子，有一老兵就回憶起，抗戰勝利後，他曾押解過川島芳子，更陪川島芳子上廁所的奇遇記。

知名軍事Youtube「譚兵讀武」24日談到間諜話題時，順便談到民國時期最著名的女間諜川島芳子。川島芳子的漢名是「金璧輝」，滿州鑲白旗人，八大世襲宗室王爵之一，所以川島芳子的家世背景是顯赫的滿清皇族。

川島芳子父親是和碩肅親王善耆，辛亥革命後，滿清滅亡，善耆逃至日本租界旅順。為了復辟，善耆將6歲的女兒川島芳子送到日本浪人川島浪速收養，並寄望川島芳子可以完成他復辟清朝的願望。

「譚兵讀武」指出，因為從小就被日本人收養，川島芳子學會騎術和槍法，更擔任日本滿州國的安國軍司令。川島芳子的作風非常高調，喜歡在肩頭扛一隻猴子，招搖過市，所以幾乎沒有人不認得川島。1931年的時候，還傳出川島芳子想拍一部日俄戰爭的電影，這部歷史大戲的女主角就是川島，還要動員7000人陪川島出演，由此可知，川島芳子在當時真的是無人不知無人不曉。

二次大戰後，川島芳子以漢奸罪被判處死刑。「譚兵讀武」表示，當時資深媒體人老譚曾訪問過一位退伍老兵李伯伯。李伯伯在抗戰期間，曾經服務第六戰區司令部特務營，專門保護出身西北軍的孫連仲將軍的安全。後來抗戰勝利，孫連仲被派至北平，李伯伯也一同前去。

李伯伯回憶，他們到了北平，被奉派去押解戰犯，裡面包含川島芳子。李伯伯記得那一天，川島芳子身穿連衣裙，並用圍巾包著頭。之後，他們押解這些戰犯搭火車到北平，途中川島芳子突然表示想要上廁所，但是如果要讓川島去解手，就要撤掉手銬，長官怕川島逃脫，竟然就指派當時只有19歲的他陪去上廁所。他只好陪川島進入洗手間，把門關上，慌慌張張的把川島的裙子、褲子都脫了，然後他就很害羞的轉身出來，等到川島上廁所完畢，他再進去幫忙，幫川島的把裙子褲子穿上。

李伯伯更回憶，他後來還在獄中看守川島芳子，那時部隊中大家都叫他小鬼，所以川島也叫他小鬼。囚禁川島的牢房還算大，有一半的地方都是堆滿罐頭，所以川島根本不吃牢飯。川島有時看到是他站衛兵時，心情好時都會給他一塊餅乾吃。他和川島相處時間共三個月，後來他跟隨軍隊移動到南京，川島芳子則是接受審訊。

專訪老兵談奇遇記 自曝19歲時曾押解川島芳子「如廁」（影片來源：譚兵讀武EP24精華Youtube）

(中時新聞網)