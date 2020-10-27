邁入第3年的關渡祕境花海，今年擴大到4.38公頃，約有105座籃球場大，花卉種類包括大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及向日葵，作為大地揮灑一幅繽紛畫作的顏料，北市工務局邀請民眾自11月1日到30日來關渡走走踏青，徜徉在渾然天成的花海巨作當中，預計11月中盛開。

工務局今宣布今年關渡祕境花海以「愛戀關渡花現幸福」為主軸開啟新章節，在市府與農民齊力合作下，自2018年開始迄今，種植範圍從1.71公頃擴大到今年有4.38公頃。

工務局公園大地科指出，關渡祕境花海花卉種類多元，包括大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及向日葵，花兒隨風搖曳，搭配秀麗的觀音山、壯闊的大屯山系、七星山系，帶給民眾不可思議的美好，想在繁忙的都市中找尋一處世外桃源，就來關渡花海吧。

花海期間工務局提供DIY體驗，民眾須事先報名，可親自體驗花藝手作，感受關渡花開正好的氛圍，讓民眾不僅是視覺饗宴，也可透過花藝DIY，將今年美好的賞花記憶帶回家，用花草植栽點綴生活空間，創造屬於自己的生活美學，人文活動與自然景觀的結合，是民眾紓壓充電的最佳首選。

此外，今年特別舉辦愛在關渡花開時，打卡送好禮活動，民眾只要在指定日期到花海拍照，並上傳粉絲專頁，即可獲得限量精美小禮物；花海期間同步推出「花海美照募集」IG活動，參加者在花海拍攝美照，上傳IG個人公開帳號並標記「＃關渡祕境花海」，按讚人數達前3名將獲得關渡限定好禮。

工務局提醒，花海位於關渡平原，農路不寬且無停車場，民眾不要自行開車，可到台北捷運唭哩岸站轉乘小巴士大南客運21路公車於八仙抽水站下車，或到捷運唭哩岸站租借YouBike，沿著基隆河岸自行車道騎到八仙抽水站。市府貼心賞花民眾，特地加開假日限定免費「愛戀巴士」，11月每周六、日於捷運唭哩岸及捷運關渡站發車。

關渡祕境花海邁入第3年，今年以「愛戀關渡花現幸福」為主軸開啟新章節。圖為去年花況。（台北市工務局提供／張立勳台北傳真）

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