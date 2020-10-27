現代人越來越晚婚，加上生活忙碌、高壓，求助人工受孕的夫妻也越來越多，不過人工受精的費用一次至少要1、2萬台幣，一名男網友表示，他的小姨子想去做人工授精，結果兒子竟然說：「太貴了，不然找我爸，他不用錢」，讓他嚇出一身冷汗，深怕老婆聽到，恐怕要火大了，貼文曝光後讓眾人笑翻。

這名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文指出，小姨子最近對愛情相當失望，想花2萬元去做人工授精，自己獨立扶養小孩，丈母娘得知後，想讓他和太太一起勸勸小姨子。沒想到就在大家一同用餐時，兒子突然冒出一句：「小阿姨，2萬太貴了啦，不然找我爸，他不用錢」，兒子的童言童語讓在場的大人們聽了哭笑不得，不過也讓原PO緊張，老婆可能要火大了。

貼文曝光後，網友笑翻，紛紛回應「太好笑了」、「小孩子就是單純」、「兒子太有才了，兒子知道媽媽在旁邊瞪他嗎」、「太太剪刀已經準備好了」、「你老婆在旁邊很火」、「哈哈哈哈哈，笑瘋了」；還有網友笑說「這小子懂事」、「絕對是親生的」。

(中時新聞網)