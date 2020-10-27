現代人已不能沒有網路，但是許多民眾帳號密碼從不更換，進出各大入口網站都用同一套帳密，小心方便、好記的密碼可能將為自己帶來不少網路世界裡的隱性風險，產險業者因應資安風險則推出個人資安險保障數位生活安全。

資安專家曾建議民眾，個人資安防護的最好的辦法，就是避免使用同一組帳密碼並強化密碼強度，如「八位數以上有英數大小寫，加上特殊符號。」然而，再怎麼縝密的做好基本功，也總有意外發生，遭遇不肖人士盜用身分因而造成損失等風險。

和泰產險表示，經典的詐騙手段，如身分盜用、社交詐騙等，或是網路霸凌、肉搜帳號造成個人心理疾病後，需進行應變的費用損失，為保障民眾的數位生活，和泰產險推出首張「個人資安險」。

和泰產險指出，該公司推出「個人資訊安全防護保障綜合保險」，包含三大承保項目「社交詐騙財務損失保險」、「網路霸凌費用損失保險」、「身分盜用費用損失保險」，最低保費一次繳付不到千元，即可為數位生活增添保障，民眾若遭遇相關的網路風險，皆能降低相關損失；同時透過投保該專案即可享有保戶專屬的免付費網路問題支援Call center服務，遇到網路問題或保單所承保之事故將有專職專家為保戶提供諮詢服務。

(工商 )