中捷董事長林志盈指出，營運許可函下來即可開放試營運，試營運至少兩週、最長1個月，有信心於年底通車，試營運不收費。（陳世宗攝）

台中市議員陳淑華今天於市議會交通地政業務質詢時，質疑市府不斷宣傳年底前台中市捷運綠線通車，連帶台中市捷運綠線已履勘完成？台中市捷運綠線什麼時候可以通車？台中捷運公司董事長林志盈說，履勘委員提出須改善事項改善後，經委員複檢通過後，提報交通部申請營運許可，才能正式營運通車。

陳淑華說，安全才是捷運綠線唯一的標準；安全無虞，才是通車唯一的道路。台中捷運綠線通車是很重要，但不要為了趕著年底通車的政治承諾而通車，這是對市民不負責任的作法。

陳淑華表示，捷運從運轉以來，還沒有正式搭載乘客進行營運。必須「通過履勘」向交通部申報營運許可後乘客才能搭乘捷運；正式通過履勘後會有試營運嗎？市民很期待。

陳淑華認為，捷運綠線在安全的基礎上，正式通過履勘，並申報交通部營運許可後，再來訂定試營運、正式通車時程，不要在沒有通過履勘就假設並承諾「年底通車」。

陳淑華建議，在向交通部申報營運後，捷運綠線應先訂試營運期，再訂正式通車日期，並依照試營運的數據進行磨合、微調後，舉辦一次最讚的通車；不要為了迎合年底通車，反向壓縮了正常程序。

交通局長葉昭甫說，營運前須改善完成，經3組召集人認為無誤後，再複檢通報營運許可。林志盈強調，營運許可函下來即可開放試營運，試營運至少兩週、最長1個月，有信心於年底通車，試營運不收費。

(中時 )