香港特首林鄭月娥今（27日）出席行政會議前見記者時稱，下周會赴北京3日，與中央商討港府提出支持香港經濟措施。

綜合港媒報導，林鄭月娥早前延後發表《施政報告》，並解釋會前往北京與中央部委見面，爭取中央支持香港發展的政策。

林鄭月娥今日上午出席行政會議前見記者時稱，下周赴北京3日，商討港府提出支持香港經濟措施，屆時會有與港澳辦及相關部委協調會議，全面回應港府提出的措施，亦會拜會數個與政策措施相關的部委。

她稱將於下周二（11月3日）行政會議後出發，訪京後會轉到廣州及深圳，與當地政府討論有關粵港澳大灣區建設及港深合作。整個訪問大陸的行程預計4天到5天。

隨團的香港官員有財經事務及庫務局局長許正宇、食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局局長陳帆、政制及內地事務局局長曾國衛、創新及科技局局長薛永恒，以及特首辦主任陳國基。

(旺報 )