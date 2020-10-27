美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科第四季營收有機會力拚與第三季持平，在即將到來得法說會中，將聚焦五大亮點，維持聯發科加碼評等、目標價由768元調升到776元。

美系外資表示，聯發科將在本周五(30日)舉辦法人說明會，將公布第三季營運表現，聯發科第三季營收季增加44%，且預計在第三季華為於禁令生效前得溢價拉貨，聯發科第三季毛利率有機會落在財測預估41.5~44.5%的高端。

展望第四季，美系外資表示，預計因電視SoC、WiFi 6和4G、5G智慧手機晶片的需求強勁，預估聯發科第四季營收有機會拚與第三季持平，毛利率則有機會穩住在43%左右，故維持聯發科加碼評等、目標價由768元調升到776元。

美系外資也點出，在聯發科即將到來的法說會中，關注的5大重點:

1.華為發貨許可證申請狀態，以及新品牌榮耀的潛在晶片供應。

2.大陸智慧手機庫存風險，以及公司是否看到客戶重複訂購。

3.5G晶圓代工供應緊張，SoC平均售價和毛利率趨勢。

4.有機會跨足蘋果的項目設計機會和時間點、收入貢獻等。

5.非慧電話業務中WiFi 6、電視SoC(系統單晶片)、ASIC(客製化晶片)業務等現況。

美系外資進一步表示，以目前5G SoC競爭的最新動態來說，高通、聯發科均面臨因上游晶圓產能不足造成的PMIC(電源管理供應器IC)短缺，預計聯發科將在明年上半年將部分生產轉移到台積電(2330)的12吋晶圓廠，屆時將有一定程度舒緩，且在高通低端5G SoC供應不足下，有利於聯發科訂價，預估聯發科明年第一季的低端5G SoC平均訂價會落在22~23美元，優於預期中的低於20美元單價，且不排除由於供應短缺，智慧手機品牌將對4G 、5G晶片組進行了重複訂購。

至於聯發科搶啖蘋果的潛在機會，美系外資認為，目前看來聯發科未來幾年很難贏主流的Apple iPhone訂單，且蘋果項目的投資回報率可能較低，必須投入大量的工程資源投資，加上實際上，蘋果和高通達成了六年的許可協議，於2019年4月1日生效，雙方簽訂了多年的晶片組供應協議，因此，不期望聯發科到2025年將成為主要的iPhone供應商。

(時報資訊)