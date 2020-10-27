圓剛(2417)成立AVerAI人工智慧聯盟，為產業內系統整合商提供多元及彈性的AI邊緣運算解決方案以解決企業痛點。圓剛及圓展(3669)今早多頭再起，股價雙雙漲逾半根停板。

圓剛的AVerAI人工智慧機器視覺解決方案搭載Jetson模組系統，透過AI邊緣運算技術將影像分析、辨識以幫助工廠、零售、醫療、車載等產業做AI智慧升級。圓剛近年積極轉型開發嵌入式邊緣運算系統，同時也是NVIDIA Jetson Elite Partner，可及時解決客戶技術問題。其系統再結合圓剛影像擷取核心技術，可從HDMI、SDI、VGA、MIPI CSI-2或IP Camera等各式影像來源擷取後做AI視覺分析辨識，以提升產業生產力、降低誤判率與有效節省成本。

圓剛最新AI BOX EN715採用小巧尺寸，提供無風扇及有風扇的散熱設計，搭載輝達NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX模組，並結合圓剛影像擷取核心技術為客戶提供最佳智慧影像分析，是智慧零售、視訊監控、醫療與智慧城市應用最佳的邊緣運算解決方案。

圓剛9月營收12.29億元，再創單月歷史新高，月增21%，年增463%；累計前9月營收為48.3億元，年增達123%。圓剛受惠於今年WFH的帶動，前9月也是創歷年同期新高。圓展日前宣布推出全新「AVer PTZ Management」免費軟體，可同時管理128台專業影音攝影機，兼具硬體及軟體優勢，助攻營運。圓展是智慧未來教室與遠距教學解決方案大廠，受惠疫情帶來遠距教學與在家工作相關商機爆發，圓展9月營收6.18億元，創上市以來新高；前9月營收27.9億元，年增75%。

(時報資訊)