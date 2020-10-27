美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發言人周一表示，議長對國會民主黨人與川普政府能在11月3日大選前就新冠紓困方案達成協議仍然抱持希望，但他也表示，雙方仍需要解決幾個重要的問題。

在佩洛西與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）進行52分鐘的談話後，佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）在推持上發文表示，議長對於在選前達成協議仍然感到樂觀。

他並表示，民主黨人正在等待川普政府接受新冠狀病毒檢測與追蹤的全國性計畫，而國會各委員會負責人仍在進行協商。

由於許多參議院共和黨人反對佩洛西與穆努欽所討論之規模約達2兆美元的法案，漢米爾表示，立法的進展取決於參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。

周一稍早，佩洛西在給國會同事的信中表示，財長穆努欽上CNBC宣布他將接受我們的檢試計畫已經過了10天，但政府仍然拒絕這麼做。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在白宮表示，協商已經放緩，但周一仍繼續進行。他並表示，佩洛西的計畫中仍有一些方面是總統不能接受的，就是無法接受。「但我也坦承，我們確實認為有一些針對的領域將有利於經濟。」

庫德洛表示，陷入膠著的癥結仍然與州及地方政府的援助有關，這些地方政府正在對抗這場大流行病造成的災難性經濟衝擊，此外，與移民與醫療照護有關的條款也是雙方僵持不下的原因。但庫德洛表示，他不會去臆測選前達成協議的機率。

(時報資訊)