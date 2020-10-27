美紓困案僵局未解，加上疫情升溫，衝擊昨夜美股重挫、道指盤中一度暴跌逾700點，台股今日受影響，期現貨皆開低、新台幣開盤也貶值1.3分、為28.915元，而大盤在蘋概三王台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)全面下跌情勢下，指數一開盤即交出12900城池及5日線，一度探至12824.33點，各大類股跌多漲少，盤面倚靠生醫防疫族群及小型股撐盤。分析師表示，美股大跌亞洲股市紛紛下挫，台股跌破5、10日線，盤中回測季線支撐，電子及傳產股皆各有表現，今日台幣一度升值2.9角，熱錢持續湧入，台股資金動能仍足。

盤面上，聯發科(2454)本週五將舉行法說會，漲幅逾1%以上；華宏(8240)Q3營收創近5年高，Q4銷售動能仍強，股價強漲8.5%；今日上市櫃存託憑證(DR股)表現強勢，晨訊科-DR(912000)、美德醫-DR(9103)等紛紛鎖在漲停板；聖誕節供需吃緊，二線塑化股中的台達化(1309)大漲7%以上、國喬(1312)表現強勢，漲幅逼近5%；美國歐洲疫情人數只增不減，口罩概念股的恆大(1325)、康那香(9919)等漲幅約在2.5~3.5%左右；潤泰新(9945)9月營收19.3億元，登歷史第三高，且連3個月成長，前三季營收年成長3.37％，登同期新高，昨獲外資轉買超590張，今早量價俱揚、漲近4%，股價突破40元關卡、躍過月線；第4季進入購屋旺季，房貸餘土建融餘額9月雙創新高，中低價位營建股表現居前，日勝生(2547)帶量上漲至11元左右、國揚(2505)漲幅在1.5%附近。

分析師表示，美國總統大選尚未明朗，多頭轉向近期陸續公布的美股、台股財報，台股本周有重要法說會，預期將會影響相關個股表現。此外，新台幣匯率逼近28.5，電子股匯損及有龐大海外資產的壽險類股需要留意。第4季為傳統消費旺季，今年筆電受遠端工作帶動，需求比往年更加強勁，相關產業後市看俏。

(時報資訊)