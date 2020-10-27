隔夜美國三大指數重挫，韓國KOSPI指數自然也無法置身事外。不過，再開跌近乎20大點之後，市場傳來韓國第3季經濟成長率為1.9%，GDP成長率雖然沒有很高，但卻是今年度首度由負轉正好消息。原本積弱KOSPI於開盤約半小時左右，在吃了這顆利多大力丸後，指數一路飆升到平盤位置。KOSPI指數暫收2347.68點，上漲3.77點，漲幅0.16%。

昨(26)日公布第3季獲利出現鉅額虧損的現代汽車，股價似乎已走出下挫劣勢，目前上漲0.87%。現代集團關係企業的汽車零組件供應商現代莫比斯(Hyundai Mobis)，也跟著一齊受惠，股價上漲0.82%。至於現代汽車握有約4成股權的起亞汽車（Kia Motors），本因也要提列龐大火燒車準備金，股價會受到重擊，但目前漲勢近5%，顯示投資人對這幾家汽車股未來前景，還是寄以厚望。

至於樂金化學(LG Chem)與SK Innovation已耗時一年半侵權訴訟案，最新發展是美國國際貿易委員會於昨(26)日宣布，該案將延至 12月10日再審。樂金化學強勢表態，ITC延後開庭並不表示SK Innovation是無罪的。這家韓國電池製造商也要求SK Innovation 要對竊取機密一事要負起責任，並賠償樂金化學造成損失，樂金化學目前股價重挫逾2%。

相反地，SK Innovation則作出一份較溫和聲明，ITC不對這個案子速戰速決，是希望SK Innovation與樂金化學坐下來好好談，並在解決這場糾紛後，彼此回歸各自本業研發，SK Innovation股價則漲近1%。最新匯價，目前1美元可兌換1129.7韓元，韓元貶值2元。

(時報資訊)