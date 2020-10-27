前通傳會（NCC）委員、清華大學通識中心副教授翁曉玲昨日投書《YAHOO 論壇》指出，中天新聞台在過去5年半的執照效期內，縱然累積了十餘件裁罰案，金額累積上千萬，但細查受處罰的期間和案件類型，多與選舉新聞有關，在選舉時，利用檢舉作為攻擊對手的方法，就不足為奇了。她強調，NCC做為換照審查的行政機關，應秉持「當事人有利及不利注意原則」去行使裁量權，若僅偏採不利的事證，恐有裁量怠惰、違法處分之虞。

她表示，從NCC公布的聽證議題和媒體輿論關注的焦點來看，中天新聞台在過去5年半的執照效期內的違規紀錄、自律機制，以及經營者對新聞獨立製播的影響等事項，將是影響換照與否的重要因素。

依照《衛星廣播電視法》第18條的規定，主管機關就換照案除審查申請書及營運計畫書外，並應審酌下列事項包括：一、營運執行報告、評鑑結果及評鑑後之改正情形。二、違反本法之紀錄。三、播送之節目及廣告侵害他人權利之紀錄。四、對於訂戶紛爭之處理。五、財務狀況。六、其他足以影響營運之事項。從法規面來看，NCC進行換照審查，將業者的「負面表現」列為重要審查事項，固無違誤，但若將業者的「負面表現」作為唯一的換照審酌標準，就不無疑慮了。

翁曉玲說，NCC作為獨立機關，固然享有比一般行政機關更高的專業自主權，但NCC畢竟是行政機關，須「依法」行使職權，故不僅要依據《衛廣法》，還須遵守《行政程序法》等相關規定。按《行政程序法》第九條規定，「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」 此項規定明示行政機關應秉持「當事人有利及不利注意原則」去行使裁量權，亦即要斟酌和評判與該案相關之一切重要事證，並依合理客觀的程序及適切的方法去進行裁量。若未考慮所有情形，僅偏採對當事人不利之事證，恐有裁量怠惰、違法處分之虞。

中天新聞台在過去5年半的執照效期內，縱然累積了十餘件裁罰案，金額累積上千萬，但翁曉玲指出，細查受處罰的期間和案件類型，多與選舉新聞有關，且集中於特定選前期間，其中是否有疑，值得探究。蓋利用檢舉作為攻擊防禦之方法，在一般法領域乃為常見之事，若將此法運用在選舉上亦不足為奇，當然若是NCC職權「觀測」，那又另當別論了。

基於好奇，她上網搜尋了中天新聞台近幾年來的節目內容表現情況，意外發現中天新聞台獲獎記錄還不少，有平冤年度新聞獎、消費者權益報導獎、文創產業新聞報導獎、新世代金融傳播獎、最佳氣象主播獎、現代財經新聞獎、社會光明面新聞報導獎、卓越新聞報導獎、曾虛白先生新聞獎、優質新聞獎…等等，當然還有像是「文茜世界週報」、「台灣大搜索」、「中天調查報告」等國人喜愛的優質新聞節目值得肯定，撇開幾個較激情的政論節目不說，中天新聞台的整體表現尚屬中上。

至於NCC在意的「涉己新聞」、「自律機制」，翁曉玲說，NCC身為主管機關既不制訂細則、標準，亦不提出綱要、指引，卻要求業者們遵守自己制訂的「低標」製播規範，業者自認達標，但NCC不滿意，爭議自然浮現。「行政行為之內容應明確」，乃行政程序法之要求，即使是NCC所下之行政指導，亦應遵守此項法律原則。遺憾的是NCC光說不練，業者們又摸不著頭緒，不知該制訂何等自律機制才好，在此上下交相賊的氛圍中，新聞環境如何會好。

子曰：「不教而殺謂之虐；不戒視成謂之暴。」翁曉玲說，NCC接下來的每一步都將受到社會嚴格的檢視，期盼NCC自我警惕，勿成為「暴」、「虐」機關。

(工商 )