美國大選結果未定，加上第二波疫情嚴峻，市場不確定性仍大，富達投信建議投資策略仍須停看聽，但在各資產方面，相對看好中國大陸資產等。

富達投信表示，美國大選迫在眉睫，新一輪經濟刺激方案尚未有定論，加上英國脫歐談判不順利，股市維持上星期的下跌格局。美國10年期公債殖利率跳升至0.84％，美元匯率隨之下挫。英國脫歐的談判不順，延期脫歐或硬脫歐可能性增加，加上歐洲第二波疫情漸趨嚴重，歐洲不確定性增加。中國大陸則維持其經濟復甦走勢，Q3 GDP持續增長也使中國大陸可能成為今年唯一正增長的主要經濟體。

富達進一步指出，中國大陸公布今年第三季GDP年增率為+4.9％，優於前季的+3.2％，連續兩季維持正成長，而據IMF預估，中國大陸將是今年唯一實現正增長的主要經濟體。除消費外，投資與外貿均由負轉正，顯示中國大陸實質經濟與消費力道續強。

由於中國大陸的好表現，富達表示，增加對中國資產的偏好，另外相對看好中國大陸房地產債，主要因中國大陸房地產受惠於疫情後的寬鬆信貸市場及快速復甦的房地產市場，中國大陸境外房地產債的違約相對有限，過去十年中僅發生了三起違約。從2006年開始，中國大陸房地產高收益債在多次經濟危機中反彈，且皆能完全收復過去的跌勢。

(工商 )