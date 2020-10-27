現代人越來越講究健康，過去調味必備的「味精」，傳言吃了會口渴、頭痛、心悸，甚至可能致癌，導致許多外食族會特別交代餐點不要加味精。不過有網友在PTT發文詢問，一種菜市場賣的美味炸雞，入口即化，上面灑滿「長條晶粒」味精，是不是只有南部才有？竟意外引爆「南北大戰」，有人說「北部吃屎長大的沒看過味精」，也有人嗆「南部人就只能吃這個，不然要他們吃草哦」。

味精近年來背負罵名，被認為是不健康的食品添加物，但也有人平反，指出許多天然食物中都含有味精的主要成分麩胺酸鈉（monosodium glutamate，簡稱MSG）。有網友在PTT發問「菜市場炸雞撒滿味精長條晶粒只南部有嗎？」，他表示家人曾帶給他吃過，好像來自菜市場或是辦桌，就「炸雞腿上面撒滿(應該是)味精 的長條晶粒」，「剛開始可能以為會傷牙齒，可是入口即化、滋味滿滿 (非常豐富鹹香的感覺)」。

原PO想知道「這東西只有南部有嗎？還是也有北部人吃過這個？現在失傳了嗎？還有哪裡能買的到呢？」。

沒想到這個發問竟引爆「南北大戰」，有人回「只有重口味重到要洗腎的南部才這樣 北部胡椒鹽搞定」、「化工味」、「南部人就只能吃這個，不然要他們吃草哦」、「你確定不是老鼠尾巴嗎」；但也有網友回嗆「北部吃屎長大的沒看過味精」、「味精原料就甘蔗和鹽，不懂化工個三小」、「味精成份還比較單純，譚敦慈也用味精啊」。

事實上，食藥署在食藥闢謠專區中指出，味精的主要成分是麩胺酸鈉（monosodium glutamate，簡稱MSG），亦稱為谷氨酸鈉或麩酸鈉，具有獨特的鮮味，是屬於調味劑功能的食品添加物。

其實，許多天然食物中都含有麩胺酸鈉，例如番茄、乳酪或乳製品、蘑菇、玉米、青豆、肉類等；味精過去的生產方式是從海藻提取和麵筋水解，現在則以澱粉、糖蜜為原料，以微生物發酵而製成。

台北郵政醫院營養師黃淑惠指出，味精的麩胺酸鈉成分含有「鈉」，一般人使用味精時，都是和鹽一起使用，同時吃進鹽和味精，極有可能造成攝取的鈉含量過高，因而許多人吃完味精會口乾舌燥，其實是因為鈉攝取過多的緣故。

(中時新聞網)