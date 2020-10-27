情趣廣告無奇不有，新北市議員羅文崇26日質詢指出，近期北市出現刊登大幅情趣廣告宣傳車，未來若駛入新北市境內，不僅恐因車速過慢引發塞車，更分散駕駛人注意，要求市府研議對策；市長侯友宜強調，將請環保局訂定相關規定，約束刊登內容。

新北市議會總質詢進入第2周，羅文崇昨質詢指出，情趣用品宣傳方式愈來愈多元，以前有夾娃娃機擺放情趣用品，日前又爆出沒人管的情趣用品無人機販賣店，現在又出現業者利用大型廣告車，張貼情趣用品宣傳廣告，駛入大街小巷滿街跑。

羅文崇認為，北市以自治條例規範廣告車，上路前要申請、繳納規費，違規將被計點懲處並勒令停駛，反觀新北市法規較鬆，僅規範廣告高度不得超過車頂、車速不得過慢等，未來若這些情趣廣告車駛入新北，聲光效果搶眼、車體龐大，不僅造成阻塞，吸睛畫面恐分散其他駕駛注意。

侯友宜說，他看過這種大型廣告車，但第一次看到張貼色情內容的，這涉及廣告是否涉及猥褻、兒童不宜的內容，如果是放A片那當然不行，他會請環保局訂定更明確規定，看看要怎麼約束廣告內容、範圍等。

羅文崇也說，近日又現「水果維他命棒」、「提神能量棒」等菸品流入新北校園，成分不明且造型新穎，號稱可迅速補充體力，希望相關單位在自治條例上路前研議對策；侯友宜表示，會要求衛生局加強查察，也盼《新北市電子煙自治條例》儘速通過。吸菸有害健康

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(中時新聞網)