台中市清水勵學會日前舉行寫生暨作文比賽頒獎典禮，包含幼稚園、國中小、社會組等得獎學生，特邀請清水警分局大秀派出所長賴進忠共襄盛舉，同時於晚會中宣導防詐、反毒等預防犯罪宣導，並感謝勵學會對地方的付出。

清水勵學會現任理事長卓永祿為槺榔里守望相助隊隊長、總幹事王慶進為大秀派出所義警分隊長，勵學會成員近半都是大秀派出所警友、民防、義警、志工及守望相助隊等地方人士，除協助學區家長自我成長及學童課外活動外，亦為地方治、交安貢獻一份心力。

賴進忠表示，感謝勵學會對地方學童的付出，也感謝默默付出的英雄投注心力協助警方維持秩序，希望此舉能達到拋磚引玉效果，引發地方對協助學童教育有更多迴響或吸引更多人投注在協勤工作上。

台中市清水勵學會創立於1990年，原名海濱里勵學會，後擴大為學區制，於2000年向台中縣政府登記立案為台中縣清水鎮大秀區勵學會，學區範圍涵蓋大秀派出所管轄範圍之海濱、武鹿、秀水、臨江、裕嘉、中社、槺榔等7個里。

大秀派出所長賴進忠共襄盛舉，於晚會中宣導防詐、反毒等預防犯罪。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

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