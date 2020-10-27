前一晚美股道指重挫650點，影響港股27日開盤開低走低。恒生指數27日開低78點，報24,839點。截至10時38分，恒指跌194.66點，報24,724.12點，跌幅0.78％。國企指數跌109.71點，報10,015.88點，跌幅1.08％。

(工商 )

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