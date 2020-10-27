受美股重挫影響 恒指早盤跌近200點 10:532020/10/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前一晚美股道指重挫650點，影響港股27日開盤開低走低。恒生指數27日開低78點，報24,839點。截至10時38分，恒指跌194.66點，報24,724.12點，跌幅0.78％。國企指數跌109.71點，報10,015.88點，跌幅1.08％。 (工商 ) #恒指 #跌幅 #美股重挫 #盤跌 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美大選干擾台股基金中長線布局 04:102020/10/27 投資理財 自貿港創新方案出爐 海南概念股漲跌互見 04:102020/10/27 全球財經 盤中零股交易首日 10大熱門股出列 04:102020/10/27 財經要聞 新冠疫情飆高溫 美股嚇跌 04:102020/10/27 全球財經 《商情》需求回落 BDI指數跌近1％ 10:002020/10/27 財經 券商看好：零股成交值還能倍增 04:102020/10/27 財經要聞 《盤中解析》台股回測季線 台幣續升熱錢不退 10:342020/10/27 財經 《金融股》京城銀Q3獲利寫次高 前3季登近3年高點 10:512020/10/27 財經 《美股掃瞄》疫情急升＋激勵案仍卡關 華爾街股市重挫 09:092020/10/27 財經 《國際金融》疫情升溫＋思愛普暴跌 歐股重挫、德股創4個月新低 09:262020/10/27 財經 財經熱門新聞 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 台中傳3豪客一夜掃光462戶 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體輸在哪？砸600億沒用 爆最大敗因 - 要聞 麗寶樂園30日起線上旅展 住宿券下殺2.3折 - 財經 - 工商 微軟設資料中心 兩大台廠最受惠 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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