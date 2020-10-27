全球領先的企業軟體創新者VMware（NYSE：VMW）近日宣佈，VMware再度在《Gartner廣域網路邊緣基礎設施魔力象限》報告中被評為領導者。這也是VMware連續第三年憑藉VMware軟體定義廣域網路（SD-WAN）問鼎Gartner廣域網路邊緣基礎架構魔力象限首位。

在2020年《Gartner廣域網路邊緣架構關鍵能力》報告涉及的五大應用場景中，VMware在雲端優先廣域網路、中小型企業區域廣域網路和小型零售廣域網路三大應用場景中獲得最高分，並在雲端優先廣域網路、大型全域廣域網路、中小型企業區域廣域網路和小型零售廣域網路四個應用場景中獲得優秀評級（4.0內）。VMware獲得的這一成績取決於其在可擴展性、雲端功能、SD-WAN特性、運維功能、小型平台靈活性、應用性能、安全功能和部署靈活性方面的傑出能力。

如今，廣域網路必須能夠實現任意地點用戶與異地應用的智慧連接，並基於集中定義的策略統一應用安全性原則。這加速了雲端軟體定義廣域網路（SD-WAN）的普及以及SASE架構的出現。VMware軟體定義廣域網路（SD-WAN）作為一款提供最佳用戶體驗、原生安全和簡易運維的雲端優先產品，其獨特的超大規模架構包含超過2,700個雲端服務節點組成的全球網路，覆蓋由VMware建立和管理的100餘個連接點。

VMware資深副總裁暨軟體定義廣域網路及SASE業務總經理Sanjay Uppal表示：「當工作型態不再被侷限於某一地點，員工現在可以把任何有網路連接的地方當作『辦公室』，我們認為員工在咖啡店中應該擁有和使用公司網絡一樣的工作體驗。VMware連續三年被評為Gartner廣域網路邊緣基礎設施魔力象限領導者，證明了我們為所有規模企業提供更加安全的一致用戶體驗的能力。我們相信憑藉軟體定義廣域網路（SD-WAN）領域的領先地位，我們將成為客戶加速向現代化SASE架構邁進的理想合作夥伴。」

VMware軟體定義廣域網路（SD-WAN）作為VMware SASE平台的基礎元件，將雲端網路、雲端安全、零信任網路連結與業界領先的網路安全和雲端防火牆相結合，為所有規模的企業提供靈活性、敏捷性和可擴展性。VMware SASE平台協助維護關鍵應用的性能、管理網站和網路的安全以抵禦內外部威脅，通過自動故障排解和規劃來緩解支持需求，並通過以業務為中心的策略簡化營運。

(工商 )