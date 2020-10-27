長期致力於創新設計，並不斷提升品質的電腦週邊設計領導品牌羅技電子，其旗下知名麥克風品牌 BLUE MICROPHONES，為了讓每一位使用者用最真的聲音，留下想對重要的人說的話，讓話語中真實的感動綻放，將於 10/29-11/1，在台北 Neo19 前廣場舉辦期間限定的「聲音真藏館」體驗活動，現場除了打造擬真錄音室邀請民眾親身體驗 BLUE YETI X 專業麥克風，也找來穿搭網紅家庭兄弟、聲林之王賴珮如、時尚實況主哈雷蜜以及多位知名 Podcaster 一同參與錄音體驗，並上傳至 BLUE MICROPHONES 專屬頻道，留下珍藏的一段話。活動期間民眾只要在現場體驗 BLUE YETI X 專業麥克風，錄下一段想說的話上傳、並分享至個人社群，與好友分享屬於自己的那份真誠與感動，獲得最多讚數者，就可以把最新的 BLUE YETI X 專業麥克風帶回家！

想說卻還沒說的那份聲音交給 BLUE MICROPHONES「聲音真藏館」想想有多久沒有開口對父母表達愛意？抑或是因當初沒能向重要的他，說出心中那句話而耿耿於懷？或是有什麼話想對未來的自己說？台灣人含蓄內斂的文化，總是習慣將對家人、父母及朋友們的關心與愛藏在心底，甚至是忽略自己心中的聲音，長期下來的壓抑與累積，在心中形成了一道枷鎖，讓我們更難以表達心中的千言萬語，往往最後留下遺憾。

BLUE MICROPHONES 此次在人來人往的信義街區中，打造一間大型擬真錄音室「聲音真藏館」，邀請消費者在喧鬧中走進屬於自己的世界，透過BLUE MICROPHONES，用最真誠的聲音，將心中的話侃侃道來，傾瀉那些承載已久的話語，留下對自己及最重要的人想說的心底話，紀錄聲音裡最細膩的情感。同時，BLUE MICROPHONES「聲音真藏館」更結合時下風靡的 Podcast浪潮，將一段一段真誠的聲音永久保存於「聲音真藏館」中，讓他/她的每個真心與感動得以被延續。

(工商 )