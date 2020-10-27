Epson自2011年顛覆市場規則，推出原廠連續供墨印表機，至今於全球累積銷售已突破5,000萬台。Epson 27日再推出全台首創「四色防水」且速度最快的A4連續供墨複合機L6580，搭載獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，讓列印字體邊緣更強化、更銳利，色彩更鮮豔，搭配全新四色防水魔珠墨水，抗水的特性即使用螢光筆畫記或酒精擦拭也不會模糊。

Epson此次同步推出ES-580W商用雲端網路掃描器／DS-730N商用高速網路掃描器，支援多樣化紙材及混合尺寸的紙張掃描，是重視資料安全性及原稿保護的企業與SOHO工作室的安心選擇。 Epson全新A4「四色防水」連續供墨複合機L6580，擁有「高品質」、「耐用」、「精省」、「節能」四大優勢，列印速度高達25／25 ipm，並支援21／21 ipm的高速自動雙面列印，更擁有高達20萬張列印的耐用度。一瓶大容量防水黑墨，可印製7,500張文件，平均單張成本僅需0.08元，防水彩色墨水可印6,000張文件，平均單張列印成本更僅需0.33元。凡購買Epson「四色防水」A4連續供墨複合機L6580，加購一組原廠墨水，上網登錄可享最高三年保固。更同步推出全新辦公利器ES-580W／DS-730N網路掃描器，初始設定後不需連接電腦即可掃描，透過Epson Smart Panel App，更可一鍵輕鬆掃描！除擁有高速的掃描功能，內建原稿保護功能，能夠偵測紙張歪斜及多頁進紙，並可針對玻璃灰塵自動進行清潔，減少垂直條痕發生，降低重新掃描的次數，提升辦公效率。

(工商 )