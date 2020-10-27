短期景氣沒有一路發的。十月消費者信心指數（CCI）顯示，台灣民眾的消費心情七上八下，有小發財機會的台股已讓散戶失望，把大把資金壓到房地產又被政府「喊」出來的打房縮手，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，現在唯一會讓民眾心動大舉消費，就屬剛開賣的iPhone 12，在台灣熱銷程度需等候1、2個月才能入手。

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日上午公布十月消費者信心指數（CCI）調查結果，總數為71.1點，與上月相較下降0.5點，顯示自8月至今連續3個月指數停在71。且此次調查的六項分項指標，有三項指標上升：物價水準、國內經濟景氣、購買耐久財；三項指標下降：家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機），呈現十分背離的現象。

吳大任分析，整個十月台灣社會氛圍陷入台海危機和美國大選等政治事件，而且歐美疫情大反撲，都引發民眾的危機意識，對於前景不敢太過大意。

中大台經中心指出，六項分項指標中，下降幅度最多的分項指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為30點，較上個月調查結果下降5.3點（109/9：35.3），繼上個月出現CCI創編以來的最低點，這個月再度下滑，反映出股市投資信心低點沒底限。

至於上升幅度第二指標的「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為122.3點，較上個月上升2.45點（109/9：119.85），也是再在上個月的偏向樂觀再度向上堆高。然而，CCI今年新增調查的「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為112.5點，較上月的調查結果下降5.5點（109/09：118）。

上述兩個與房產購買相關指標，在十月分呈現相反現象，吳大任分析，近期房市因為出現過熱疑慮，政府部會已開會討論對策，對民眾會有示警意義，但前者的耐久性財貨，調查範圍更廣，包括不動產、汽車、3C產品等等，後兩者近期都有新商品推市，民眾購買力也較過去明顯強力，特別是iPhone 12新機的搶購大幅帶動近期的台灣民眾消費力。

(工商 )