針對雲林地檢署九月間偵辦雲林縣府地政處兩名技士辦理農路、排水路等工程採購案件涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒情事，2人先後遭法院裁定羈押一事，縣府地政表示，完全配合調查，毋枉毋縱。
雲林縣檢署27日發布新聞稿指出，9月28日偵辦雲林縣政府地政處公務員，辦理農路、排水路等工程採購案件，涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒等不法犯行，涉犯貪污治罪條例之收受賄賂等罪嫌。
其中陳姓資深技士於9月29日裁准羈押禁見，張姓技士與陳姓廠商則以10萬元交保，檢方向台南高分院提出抗告。台南高分院裁定撤銷原審交保之裁定，發回雲林地院重裁，10月26日張姓技士裁准羈押。
雲林縣府地政處長黃凱達27日表示，全力配合檢調查辦，勿枉勿縱，杜絕不法情事，本案尚在調查階段，基於偵查不公開原則，相關細節不便評論，請外界及媒體勿過度揣測。
黃凱達說，縣府將不定時內部宣導，加強同仁法治教育及遵守公務員廉政倫理規範，杜絕公務人員瀆職等不法行為。
(中時 )
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