觀音山及鳳凰山登山步道。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀音山及鳳凰山登山步道。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀音山及鳳凰山登山步道。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀音山及鳳凰山登山步道。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

圖為貓仔亭。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

時序入秋，台中市后里山區觀音山及鳳凰山步道綠葉開始轉色，已明顯感受季節更迭。觀旅局長林筱淇表示，此兩條登山步道屬休閒、親子級步道，總長約4.3公里，全線以木棧道、仿岩板及卵石混合步道與部分產業道路串聯，可飽覽后里區風貌，適合扶老攜幼來休憩遊玩。

觀旅局指出，鳳凰山步道原名仁里里休閒步道，仁里里舊名為「貓仔坑」(石虎的故鄉)，步道全長約2.1公里，主要為木棧道步道，沿途空氣清新、樹木扶疏，步道最高點與觀音山步道串聯。

觀音山步道位於后里火車站東側丘陵地帶，全長約2.2公里，沿途清爽幽靜、視野遼闊，高點可眺望月眉山全貌，消除平日的疲憊，紓壓療癒身心。

觀旅局說明，台中市登山步道分類為自然景觀、生態體驗及文化歷史步道，級別則有親子級、休閒級、健腳級及挑戰級等四種，山友可依據個人時間、體能選擇適合的步道健行。特別推薦旅客上午走訪台中后里觀音山及鳳凰山步道後，下午可順道至附近景點如泰安鐵道文化園區、月眉觀光糖廠聽聽老故事、吃吃冰，或至中社觀光花市欣賞壯觀花海，感受后里悠然人文風景；此外，麗寶樂園渡假區的遊樂設施是豐富遊程的一大選項。

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(中時 )