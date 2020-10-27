中鋼(2002)鋼鐵本業9月由虧轉盈，帶動營運連續兩個月獲利，並可望挹注第三季微幅獲利，中止虧損，第四季本業獲利可望比第三季明顯增長，全年力拚轉盈。中鴻(2014)第三季也在本業好轉以及業外挹注，單季營運亦可望轉盈。

中鋼、中鴻第三季均可望轉盈，顯示下半年鋼廠營運受惠鋼價走揚，第四季鋼價持續上漲，鋼廠本業獲利均可望更佳。

中鋼受惠於鋼價上漲與鋼品銷量增加，9月營業利益為3.67億元，正式轉盈，中止本業連續10月虧損，並挹注稅前淨利4.43億元，月增153%，連續2個月賺錢。中鋼整體第三季可望微幅獲利，相較原本預期提前一季轉盈，第四季獲利可望明顯比第三季增長，全年力拚轉盈。

上半年鋼市不振，前三季仍虧損。中鋼前三季合併營收為2,271.77億元、年減19%，營業淨損為35.71億元，合併稅前淨損為34.91億元，每股稅前淨損約0.22元。

隨內、外銷盤價漲勢不變，中鋼營運自8月起轉佳，預計至11月前均呈現逐月走高。雖上半年呈現虧損，中鋼將努力在8月至12月間追趕業績，力拚全年轉盈。

中鋼集團中鴻第三季也在鋼價逐月上揚，本業好轉以及業外挹注，單季力拚轉盈，今年全年也力拚損益兩平至微幅獲利。

此外，流通大廠新光鋼(2031)第三季本業獲利大增，加上業外有持有的世紀鋼(9958)的金融資產評價利益挹注，自結單季合併稅前賺逾6億元，每股賺約2元，並挹注前三季自結合併稅前淨利7.02億元，以股本30.71億元計，每股合併稅前淨利約2.28元，比去年同期EPS 0.55元跳增，並優於第二季法說會時的預期。

新光鋼第二季轉盈，單季EPS 0.67元；今年上半年稅後淨利0.96億元，較去年同期的0.18億元增加，EPS 0.31元。法人推估，新光鋼下半年本業獲利持續增長以及有大筆業外利益挹注，全年EPS將在3元之上，比去年的低點0.39元大幅躍升。

(時報資訊)