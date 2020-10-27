京城銀(2809)公布2020年第三季合併財報，受惠利息淨收益穩增，配合金融資產減損利益回沖及處分利益挹注，帶動稅後淨利達16.98億元、每股盈餘（EPS）1.52元，雙創歷史次高。累計前三季稅後淨利36.84億元，每股盈餘3.29元，亦雙創近3年同期高點。

京城銀股價19日觸及39.7元的近2年半波段高點，近日高檔震盪，今（27）日不畏大盤開低走跌，股價開高穩揚、最高上漲1.55％至39.2元，早盤持穩紅盤。三大法人上周合計買超京城銀3783張，昨（26）日續買超566張。

京城銀第三季淨收益28.5億元，季增51.95％、年增47％，創歷史新高。稅前獲利18.11億元，季增31.83％、年增26.02％。稅後淨利16.98億元，季增55.39％、年增35.21％，每股盈餘1.52元，優於第二季0.98元及去年同期1.1元，雙創歷史次高。

其中，京城銀第三季利息淨收益13.58億元，季增7.97％、年增15.9％，手續費淨收益4.1億元，季減18.18％、但年增12.33％。其他收益達10.81億元，季增達8.33倍、年增達1.69倍，主要受惠金融資產減損利益回沖及處分利益挹注。

累計京城銀前三季淨收益62.87億元、年減0.73％，但受惠提列呆帳費用大減，稅前淨利42.13億元、年增達80.08％，稅後淨利36.84億元、年增達81.8％，每股盈餘3.29元，優於去年同期1.78元，均創近3年同期高點。

其中，京城銀前三季自結利息淨收益38.52億元、年增9.09％，手續費淨收益14.22億元、年增2.11％，維持穩健成長。但其他收益10.12億元、年減28.17％，主因新台幣強升致使匯兌收益年減96.64％、以及認列金融資產減損較去年同期跳增影響。

(時報資訊)