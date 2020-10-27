台中市行動市政會議27日到北屯區平順里聯合活動中心登場，台中市長盧秀燕特著一身棒球服進場，她致詞時表示，是為10月31日在台中舉辦的職棒總決賽地主隊：兄弟象加油打氣；在市政會議中她也宣布捷運綠線即將在年底通車，她要把捷運通車當做給市民的新年禮物。

盧秀燕27日特別著兄弟象隊服參與市政會議，引發與會者好奇，她開口致詞時特別說，這個禮拜六10月31日職棒總決賽將在台中舉辦，總決賽的兩隊是由台中的城市隊：兄弟象對上統一獅，也因此為了給台中的城市職棒隊伍加油，市長穿上了兄弟象的衣服，要給他們加油、打氣，她並且提及台灣因為防疫做得好，今年全球第一場職棒賽就在台中開打，當時受到全球各國廣泛報導。

台中市行動市政會議27日到北屯區平順里聯合活動中心登場，台中市長盧秀燕特著一身棒球服進場並主持會議。（馮惠宜攝）

在市政會議上，盧秀燕也提到，兩年一次的全民運運動會，台中市得到57金、51銀、46銅以總積分184.5獲得全國第一名，她上任後要求體育局針對全國運動會得獎的選手所有獎金全部增加一倍，因此選手受到激勵，那今年才能夠有這麼好的表現，所以我們今年光是全民運動會獎金要發出71400多萬。

另外，她也提到捷運綠線10月25日交通部做最後的履勘，提出33項的建議，市府有信心大概在十天左右會全部把它完成，如果獲得通過的話，就是在年底之前，中部地區第一條捷運要舉行完工通車，那將成為市府送給市民朋友的新年禮物。

(中時 )