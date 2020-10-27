中天新聞台執照年底到期面臨換照審查，NCC卻史無前例的召開聽證，讓外界質疑政府是否打算通過換照。對此前國民黨立委沈智慧質疑，如今的執政者用國安帽子扣在一個媒體上，跟戒嚴時期的政府有甚麼差別？

沈智慧表示，她從戒嚴時期就開始當記者，許多人罵當時的國民黨政府箝制新聞自由，但當時國民黨政府至少還是依照著戒嚴法令作這些事，怎麼如今已解嚴了，走過黨外時期的蘇貞昌，當行政院長卻一再對作為獨立機關的NCC指指點點？

沈智慧還說，政府一向主張多元社會、多元文化，為什麼不能容許一個批判執政者的電視台？甚至要用國安帽子扣一個媒體，這跟戒嚴時期有甚麼差別？民進黨政府之前將農田水利會沒收充公，如今有要沒收人民健康，開放萊豬進口還不肯標示出來豬肉製品有含萊克多巴胺，再來還要沒收甚麼？

沈智慧痛批民進黨政府獨裁，但她強調人民力量最大，不相信換不起執政者良心，因為萊豬進口後，不會區分藍綠，每個人都可能吃到，捍衛新聞自由需要大家共同努力，沒有民主國家敢關電視台，關了之後形同讓中華民國的民主歸零，這是大家不願看到的，所以請一起努力奮鬥阻止。

(中時 )