「醫師，有時候我會突然覺得心悸，頭昏眼花，整個人很虛弱。」老先生撫著胸口抱怨道。

聽到這樣的症狀，醫師一定會將「心房顫動」列入鑑別診斷，因為，心房顫動是最常見的心律不整。65歲以上，約4%的人有心房顫動；80歲以上，約10%的人有心房顫動。

正常的心臟跳動會由右心房裡的「竇房結（sinoatrial node）」啟動，竇房結放電後，電流快速傳遞，使左心房、右心房收縮，接著電流經過「房室結」，再讓左心室、右心室收縮。心房收縮能推動血流進入心室，心室收縮則推動血流進入主動脈及肺動脈。

心房顫動增加五倍中風機會

心房顫動發作時，心臟的節律不再由竇房結掌控，而是在心房壁上與肺靜脈附近出現不穩定放電，紊亂的放電讓心房像顫抖一般，持續抽動，無法規律收縮。

「心房顫動使心房失去功能，無法有效地把血液推進心室。當血液滯留在心房裡，便可能形成血塊。」林口長庚醫院心臟內科副教授葉勇信醫師表示：「若血塊剝落，流入心室，便會隨著血流送進主動脈，造成大麻煩。」流入腦部血管的血塊，可能造成阻塞，這就是「缺血性腦中風」。罹患腦中風的患者中，約有2~3成與心房顫動有關，常導致失能、死亡。

(圖/照護線上提供)

什麼是心房顫動

簡單來說，心房顫動時心臟不協調又快速地收縮，變得很沒效率。由於血流不順，將會於心臟內形成血塊，當血塊進入血液循環，就可能塞住各個器官的動脈，塞住腦部血管，就是腦中風；塞住腸道血管，就是腸中風；塞住腎臟血管，就是腎臟中風；塞住腿部血管，就是肢體中風。

此外，長期心房顫動讓心臟變得很沒效率，容易引發心臟衰竭。若不治療心房顫動，患者因為心臟因素死亡的機會是一般人的兩倍，中風的機會更是高達四倍。

可惜的是，很多人都輕忽心房顫動，直到中風時才發現問題出在心房顫動。

哪些人容易罹患心房顫動？

葉勇信醫師說明道，年紀愈大發生心房顫動的機率就愈高，尤其是患有高血壓，長期沒有控制時，更容易出現心房顫動。

其他各種心臟疾患，像是心臟瓣膜問題、心肌肥大、曾有心肌梗塞，或有甲狀腺機能亢進、肥胖、糖尿病的患者，也都會增加心房顫動的機率。

(圖/照護線上提供)

心房顫動常見的症狀

心房顫動發作時，患者最常注意到的症狀是心臟加速亂跳、急速又不規律、激烈撞擊著胸口，且伴隨著無力、頭暈、喘不過氣、冒冷汗。然而，也有近兩成的患者在心房顫動發作時沒有明顯不適。

「不要以為沒有症狀、就沒有關係，因為無論心房顫動發作時是否有症狀，都同樣有中風的危險！」葉勇信醫師提醒道：「只要發現心房顫動，就需要積極治療。」

心房顫動的藥物治療

確定診斷後，醫師會先給予藥物治療，希望可以「控制心跳節律」或「控制心跳速度」。

(圖/照護線上提供)

心房顫動該如何治療

「服用抗心律不整的藥物，約三成患者能控制得不錯，」葉勇信醫師指出：「但有七成患者還是會出現心房顫動，而且藥物的副作用比較明顯。」

由於目前單純用藥物控制節律的效果有限，部分患者接受藥物治療之後效果不彰，症狀依舊明顯，這時就要考慮導管手術。

(中時新聞網)