喬柯維奇(Novak Djokovic)接近年底仍持續征戰，他今年若能將球王保持下去，就能追平名人堂選手山普拉斯(Pete Sampras)生涯6度「年終球王」的紀錄。喬柯維奇曾在2011、12、14、15、18年保住年終球王，目前與費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)並列5次。

山普拉斯是上世代最偉大的男網選手，喬柯維奇對《路透》說：「我自幼把山普拉斯視為偶像，能夠追上他的年終球王紀錄是美夢成真。這是我跑來維也納公開賽的原因，我必須盡可能收集新的積分。」維也納公開賽只是ATP-500系列，但是今年不太好打，男網世界前10的好手多達6人參賽。

喬柯維奇身處天王齊聚的年代，能拿下6次年終球王極為不易。山普拉斯生涯首次登頂時(1993年)已是天下無敵，他在1993-98年是「連續6季年終球王」，期間拿下5座溫網冠軍贏得「草地之王」稱號，這一代的選手因為天王互相牽制注定無法超越。

除了山普拉斯的紀錄，費德勒還保有一項「連續310周世界第1」，喬柯維奇目前已經連續292周，如果他到明年3月還能不被打下來，就可以改寫費德勒的歷史紀錄。喬柯維奇說：「這是我的遠大目標，我努力想達到的成就。」

(中時新聞網)