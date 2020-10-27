大陸股市27日開低。上證指數27日開盤報3,240點，跌10點或0.32％；截至上午10點45分跌幅收窄，報3,244.93點，跌6.19點或0.19％，。

深成指開盤報13,159點，跌31點或0.24％；現止跌回升報13,206.16點，漲14.91點或0.11％。

創業板指數開市報2618點，升不足1點或0.04％；現報2,634點，漲16.65點或0.64％。

各類股普遍走低，房地產、水泥、鋼鐵、金融、電力、石油股偏弱；有色金屬、化工、煤炭股表現較穩。

(工商 )