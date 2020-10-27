A股開低 房產水泥股受壓 11:002020/10/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市27日開低。上證指數27日開盤報3,240點，跌10點或0.32％；截至上午10點45分跌幅收窄，報3,244.93點，跌6.19點或0.19％，。 深成指開盤報13,159點，跌31點或0.24％；現止跌回升報13,206.16點，漲14.91點或0.11％。 創業板指數開市報2618點，升不足1點或0.04％；現報2,634點，漲16.65點或0.64％。 各類股普遍走低，房地產、水泥、鋼鐵、金融、電力、石油股偏弱；有色金屬、化工、煤炭股表現較穩。 (工商 ) #A股 #房產 #水泥股 #受壓 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公股行庫鎖定兩類房貸 全力衝 04:102020/10/27 投資理財 盤中零股交易 台積電最夯 04:102020/10/27 財經焦點 大型股氣弱 12檔三低股資金愛 04:102020/10/27 證券．權證 無畏拉回 散戶勇敢搶進台積 成交破23萬股 11:102020/10/27 財經 超車去年全年 A股大股東套現近5,500億人民幣 04:102020/10/27 全球財經 小金雞排隊掛牌 永豐餘股漲 04:102020/10/27 證券．權證 《國際金融》疫情升溫＋思愛普暴跌 歐股重挫、德股創4個月新低 09:262020/10/27 財經 外資追捧印度、台灣、南韓股市 04:102020/10/27 投資理財 歐美疫情爆發 台股早盤跌破5日及10日線 09:162020/10/27 財經 《晨間解盤》業內主控盤 個股優於族群(倫元投顧提供) 08:522020/10/27 財經 財經熱門新聞 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 陸半導體輸在哪？砸600億沒用 爆最大敗因 - 財經 百年老牌烤鴨之王全聚德3季虧光前3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 麗寶樂園30日起線上旅展 住宿券下殺2.3折 - 財經 - 工商 台中傳3豪客一夜掃光462戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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