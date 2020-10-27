宅經濟發酵，軸承大廠瑞穎工業開發新客戶及新市場，打入美國電商龍頭自動倉儲物流系統、快遞業供應體系，效益顯現，第三季合併營收創單季新高，受限於新台幣兌美元匯率升值，匯兌損失侵蝕本業獲利及毛利率，EPS從去年同期2.42元提升至2.69元，前三季EPS由去年同期7.38元增加至7.74元，創同期次高。

瑞穎生產的軸承應用在自動倉儲、汽車拉門及行李箱等產品。去年開發物流設備用的軸承新產品，搶攻歐洲、北美、南美、東南亞及大陸等市場。瑞穎原本預期新產品需要5年才能收到成效，但今年3月美國爆發新冠肺炎疫情，各城市陸續封城，宅經濟發酵，美國電商平台及物流業客戶，對自動倉儲設備需求增溫，帶動客戶對瑞穎軸承需求攀升，營運反倒受益。

瑞穎第三季合併營收4.62億元，創單季新高，營業毛利1.75億元，毛利率卻從新台幣升值而下降，去年同期40.86％降至38.09％，營業利益1.28億元，認列匯損9百多萬元，稅前淨利1.18億元，本期淨利0.94億元，EPS為2.69元。

瑞穎前三季合併營收12.91億元，改寫同期新高，營業毛利5.11億元、營業利益3.54億元、匯兌損失0.16億餘元，稅前淨利3.39億元、本期淨利2.71億元，EPS為7.74元。

(工商 )