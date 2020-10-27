根據美國媒體報導指出，已經退役的老飛人卡特禍不單行，位於亞特蘭大兩處豪宅竟然在一天之內都遭竊，雖然目前不知損失程度如何，但卡特最近恐怕得去「改改運」了！

卡特甫在老鷹結束NBA球員生涯，打了22個球季創下NBA之最，而且還是NBA史上第一個橫跨4個10年的球員，生涯賺了1.8億美元，可說是風光無限。

卡特最近在亞特蘭大花了670萬美元購買了一棟近300坪的豪宅，這棟豪宅有9間臥室、8個浴室、1.3傾室外花園、草皮與泳池。

第一起竊案發生在凌晨5點，卡特醒來後聽到一聲巨響，發現3個竊賊在樓下屋內，將手中物品丟出去，被驚動的竊賊立刻鳥獸散。幾個小時候，卡特發現另一處豪宅的車庫被撬開，豪車不翼而飛。

亞特蘭大警方並沒有針對這兩起竊案公布任何訊息，卡特也對此無可奉告，但損失的金額仍在統計中，不過，卡特目前最重要的事情就是加強豪宅的防盜機制，否則一不小心就有可能造成不幸事件了。

(中時 )