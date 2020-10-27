司法院委託民調公司進行調查27日公布結果，今年民眾對適當判刑、依法判決與獨立審判等三項「司法審判觀感」為9年來最佳，「法官信任度」則達53.9％，為近15年來新高，民眾的「法院經驗」以正面評價居多，其中「審判公信力」滿意度首度突破六成。

根據循證民調公司採電腦輔助電話及手機訪問方式（CATI）進行，調查期間是今年7月16日至8月11日，訪問5007位年齡20歲以上台灣地區民眾，其中1681位曾赴法院洽公，95％信心水準下，抽樣誤差在正負1.4個百分點以內。

調查結果顯示，表示同意「大部分的法官都能盡力對罪犯作適當判刑」比率為60.6％（較上年提高8.7個百分點）；「大部分的法官都能依法判決」比率為58.3％（上升4.8個百分點）；至於「大部分的法官都能獨立審判」的同意比率歷年來均相對較低，約3成左右，今年亦微幅升至35.5％（增加2.4個百分點）。

「民眾對法官信任度」亦顯著提升，信任比率連續二年大幅上揚，今年再度突破5成，達53.9％，較上年大增9.3個百分點，且創近15年來新高。若依受訪者基本資料觀察，年紀愈輕、教育程度愈高、法律認知程度愈高者，對法官信任比率愈高；其中20-29歲年齡組及研究所以上族群，對法官信任比率分別達74.9％及73.2％。

法院經驗評價係由具開庭經驗受訪者就法官之「案件審理」，以及曾赴法院洽公者針對法院之「人員服務」與「環境設施」等3個面向來觀察，計13項指標。調查結果顯示，各項指標滿意比率均逾六成，其中以「法官審判公信力」增幅最大（較上年提高7.0個百分點），滿意比率為61.3％，首次突破六成。

(中時 )