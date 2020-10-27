築間餐飲集團旗下主打和牛吃到飽品牌「有之和牛鍋物食べ放題」1號店於9月18日在台北信義區正式營運後幾乎是天天爆滿，也因而被網友稱為「最難訂到的和牛吃到飽餐廳」。挾著這股氣勢，「有之和牛」10月30日正式進軍台中開設2號店，慶祝台中2號店開幕，特規劃台北、台中同歡慶活動，當天用餐即可參加抽獎活動，有機會獲得「巨無霸波士頓龍蝦」或「巨無霸草蝦」乙份。

「有之和牛」顛覆消費者對於和牛昂貴的刻板印象，推出只要788元就能輕鬆享用澳洲和牛…等10種肉品吃到飽，豚肉部分則選用台灣豬界公認的鑽石等級台灣好豬「安心究好豬」的特選台灣豚雪花、特選豚梅花，所有肉品讓人瘋狂暢點、無限暢吃，升級1580元更可享用「日本特選和牛雪花」及「日本特選和牛霜降」吃到飽，也因此以高CP值創下開店不到一個月時間即登上熱搜關鍵字排行榜。

「有之和牛」自助吧更是提供高達七十多種新鮮食材、冰飲品及甜點，其中絕對不能錯過的是韓國原裝進口的「哈蜜瓜霜淇淋」。（築間提供／馮惠宜台中傳真）

「有之和牛鍋物食べ放題」在湯底上也下足功夫，超過30年經驗的主廚，到訪日本各地尋找特色風味湯頭，承襲日本對美食的細膩與堅持。主廚精心研發的特色湯底口味與肉品相襯，口感與層次更是不在話下。有清甜的「干貝昆布」、口感濃郁的「老熬牛骨」，還有麻香順口的「九葉青花椒」，一道道看似簡單的湯頭，都是主廚親赴日本，與職人共同研發，反覆試煉與調整出的絕佳口味。

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