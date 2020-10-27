大陸廣東惠州一名男子，為了繼承過世父親遺留在銀行中，約人民幣7萬多元（折合新台幣約30萬元）的存款，在銀行、公證處、派出所等地方不斷的被踢皮球、辦理各種證明文件，最後耗費7個月的時間，依舊無法證明「我爸是我爸」，仍然無法取回父親的遺留存款。

根據《人民網》報導指出，廣東惠州的陳姓男子，他的父親於2月28日去世，去世前在銀行留下7萬多元的存款。他於3月2日前往銀行，打算將存款領出。但卻無法通過銀行的人臉辨識系統無法取款，銀行告訴他，這種狀況屬於「存款繼承」，應該向本人住所地、經查居住地、銀行所在地的公證單位申請繼承權證明書，才能取款。

之後，男子就陷入了各種被踢皮球的窘境，他先是帶著戶口本到公證處要申請證明，但卻被公證處說「需要派出所的親屬關係證明」，男子又跑回派出所申請，但派出所卻跟男子說「現在已經不再出具親屬證明」，因此駁回男子的要求。公證處又說，派出所複印戶口底冊也可以，但派出所又以涉及隱私為由，拒絕辦理。公證處又對男子說，可以向居委會申請開立親屬關係證明，但居委會也用各種理由拒絕，而公證處也對男子說，拿不出證明就無法辦理公證。

為此，陳姓男子大半年的時間就在銀行、公證處、派出所、居委會之間不停地跑動，耗時7個多月，卻依然無法取回父親的存款。最後男子向國務院督察組陳情後，督察組實際到廣東惠州走訪，發現男子陳述內容均為事實，最後在協調之下，陳姓男子父親的原所在單位，願意出具親屬證明，這才讓陳姓男子順利的於20日拿回父親遺留的存款。

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(中時新聞網)