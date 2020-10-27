去年蘇姓男子到高雄一家美容館與按摩女子性交易後，意恫嚇危害她子女的生命，在她1歲幼子面前性侵3次，蘇男還以檢舉美容館為手段性侵老闆娘1次，最高法院維持原判決，認定蘇男犯後飾詞卸責，毫無悔意，犯後態度甚差，依強制性交罪重判12年定讞。

蘇男多次以電話、簡訊等方式騷擾該名按摩女子，她因不堪甚擾在去年6月中旬離職，但蘇男數次檢舉美容館從事色情行業以此為手段，要求老闆娘指派她到他承租的房間內為性行為。

同時期，蘇男多次傳送簡訊給被害女子，以將姦淫她女兒、弄死她之幼子等內容，對她之女兒及幼子不利之言語恫嚇她，致她心生畏懼，蘇男還在她1歲多的幼子面前，性侵她3次，另對老闆娘性侵1次。

一審只認定蘇男涉犯1次強制性交犯行，判刑4年，二審改認定他構成4次犯行，考量他的行為已泯滅人性，嚴重違背人倫之常，對被害人造成身、心、靈之傷害至巨，對社會亦造成不安，重判12年，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )