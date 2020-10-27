台中市長盧秀燕指台中市捷運綠線年底可通車，台中市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤27日聯合質詢表示，捷運通車議題是安全的問題，希望市府不要為了迎合盧秀燕年底通車的政治承諾搞政治操作，放話誤導民眾。台中捷運公司董事長林志盈說，履勘委員提出須改善事項改善後，經委員複檢通過後，提報交通部申請營運許可後，一週內試營運。

台中市議會27日進行交通地政委員會業務質詢，市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人關心台中市捷運綠線何時通車議題。為降低捷運綠線虧損，陳淑華等希望台中捷運公司速謀因應對策，針對捷運綠線電聯車設計周邊商品，帶來收益。

陳淑華、邱素貞表示，捷運通車議題是安全的問題，安全才是捷運綠線唯一的標準；捷運從運轉以來，還沒有正式搭載乘客進行營運，必須「通過履勘」向交通部申報營運許可後乘客才能搭乘捷運。她們要求市府不要在捷運通車搞政治操作，不要為了迎合盧秀燕年底通車的政治承諾而通車，這是對市民不負責任的作法。

陳淑華指出，履勘委員提出須改善事項還要改善，經委員複檢通過後，「提報交通部申請營運許可」，才能正式營運通車。在向交通部申報營運後，捷運綠線應先訂試營運期，再訂正式通車日期，並依照試營運的數據進行磨合、微調後，舉辦一次最讚的通車；不要為了迎合年底通車，反向壓縮了正常程序。

謝明源、蕭隆澤強調，中捷行車試營運，不只是25日交通部前來履勘所列那些30多項要改善的缺失之外，更重要的是行車的安全性，穏定性，才能確保乘客的安全。

邱素貞說，捷運綠線只有單線，營運初期必然虧損，台北捷運85年通車前累積虧損5.4億元、高雄捷運97年通車前累積虧損32億元、桃園捷運106年通車前累積虧損18.05億元、台中捷運109年通車前預估累積虧損約9.26億元，為降低虧損，她建議台中捷運公司針對捷運綠線電聯車設計周邊商品，帶來收益。

交通局長葉昭甫說，營運前須改善完成，經3組召集人認為無誤後，再複檢通報營運許可。林志盈強調，營運許可函下來即可開放試營運，一週內就可試營運，試營運至少兩週、最長1個月，有信心於年底通車試營運不收費。

(中時 )