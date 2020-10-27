日月潭周邊現有三間月老廟，包括：龍鳳宮月老廟、文武廟月老寒拾殿、受福宮月老廟，可謂香火旺且名氣高，讓年輕人、善男信女十分嚮往，事實上各殿供奉的神祇都有其緣由，來頭各有其歷史故事。

「龍鳳宮月老」過去供奉於日月潭中的拉魯島（光華島）上，惟舊廟921大地震受損嚴重，之後將月下老人祠堂遷移到潭區周邊的現址繼續恭奉，廟方提供完善的參拜步驟，讓民眾求取夢寐以求的姻緣線。

「月老寒拾殿」僅落成三年，廟內已累積大量的信眾祈願（黃立杰攝）

「文武廟月老寒拾殿」位於日月潭旁規模龐大的文武廟內，於2017年落成揭牌（黃立杰攝）

「文武廟月老寒拾殿」可說是三座廟中規模最大的，於2017年在文武廟內落成揭牌。「寒山」是文殊菩薩的化身，「拾得」是普賢菩薩化身，民眾多以「和合二仙」稱之，係掌管和平及喜樂的神仙，與月老供奉在同一處所，因此命名「月老寒拾殿」，廟內近年來已累積大量的信眾祈願。

近期揭牌的「受福宮月老廟」，位於日月潭旁的中明社區，是當地民眾的信仰中心，每逢周六晚上免費提供附近居民神明濟世服務，相當靈驗。3年前神明降乩指示村民供奉月老，造福有緣人，宮廟歷經購地、興建，月老石像於2個月前落成揭牌。

月老又稱月下老人，乃婚姻之神，相傳是人間「媒神」職掌締結婚姻之事，日月潭周邊已有三間月老廟，且常有民眾還願，每到假日吸引許多年輕情侶、未婚男女觀光參拜。

(中時 )