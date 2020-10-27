波士頓紅襪隊今（27）日針對球員名單做出調整，把7名球員送到小聯盟3A柏德基紅襪隊（Pawtucket Red Sox），其中包括台灣球員「海嘯哥」林子偉。也就是將他移出40人名單，並經過讓渡程序下放；由於他已無選擇權，不能自由升降大聯盟，接下來球團可能會和他重新簽約，讓他留在小聯盟等機會。

林子偉本季出賽26場，都待在大聯盟，打數52、安打8支，包含支1二壘打，有3分打點、得2分，打擊率僅1成54；被三振17次、四壞球2次，選球很不理想。守備上則變成工具人，不僅內外野都要守，還曾上場投球及蹲捕。算一算他在大聯盟已經守過8個位置，剩一壘沒守過，寫下旅美球員紀錄；而這也代表他未能站穩原先的守備位置，無論打擊、守備都還要加強。

今年紅襪隊未能打進季後賽，球季結束後林子偉已回到台灣休息，尚未公開露面。接下來就等球團通知才能進行下一步，但最快也要等世界大賽結束後才有下文。

(中時 )