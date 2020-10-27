藝人詹子晴（丫頭）今年5月與警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）登記結婚，愛情長跑9年修成正果，受到外界的祝福。不過，ㄚ頭近日上節目，坦言和老公還沒有住在一起，讓主持人Melody（殷悅）當場愣住。

節目《11點熱吵店》邀請來賓ㄚ頭、薔薔、阿虎、大牙、依依和Junior等藝人，共同探討結婚前該不該同居的議題，ㄚ頭抱持反對票，她認為戀愛和婚姻應該要分開來，假設很快地進入同居關係，「就是提早進入愛情的墳墓！」她舉例男友想要幾點回家，只要事前報備就可以，但兩人住在一起，有一方很晚到家，就會影響另一半的情緒，「這件事情會讓你們造成很多的爭吵，所以如果分開住就不會有這樣的問題。」

ㄚ頭更自爆與老公從交往直到結婚，都住在各自的家中，從來沒有同居過，「因為我到現在都還是很熱戀的感覺，對我來說，我還有接下來50年要跟他住一起，為什麼要急著在戀愛的時候住一起？」

她認為兩人結婚後再住一起，由於有法律上的牽絆，遇到生活的瑣事比較能彼此磨合、包容，不會像當情侶時輕易就提分手，主持人沈玉琳也幫忙附和：「分手可以隨便分，離婚不能隨便離，大家忍耐忍耐，久了也就習慣了。」

(中時新聞網)