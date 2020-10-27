今年降雨量銳減，讓日月潭區域進水量大減，截至26日日月潭水庫的水位約為745公尺，距離缺水警報的738公尺步步逼近。無獨有偶，頭社水庫水位同樣在低點、且曾出現滲漏情況，影響農民種植灌溉，農田水利署南投管理處以危機為轉機，完成補漏工程，優化未來的灌溉能量。

農田水利署魚池工作站長黃辰鐘表示，頭社水庫為灌溉用水庫，有效蓄水量30萬噸，滿水位標高668公尺，近期有農民反映缺水，加上發現取水口附近的「豎井設施」有滲漏問題，藉著水位下降到呆水位662公尺的機會，積極完成豎井修繕工作，水庫現已回歸正常供水。

黃辰鐘說，頭社水庫的修繕已在10月初完成，重新蓄水後，目前已存到總蓄水量四分之一，未來回歸節奏，在灌溉期間每周至少會放水1到2次協助農忙，之後也會視作物需求調整供水次數，期待能給予農民更多幫助。

頭社水庫水源來自於日月潭的滲透水，進水及蓄水量皆不大，不足以做民生用水。水源從大舌滿溪引入，主要做為旱作灌溉用，提供在地農民灌溉絲瓜等作物。

回顧頭社水庫歷史，是由當地出生的前司法院長林洋港向中央建議興建，於1979年完工，初期提供頭社盆地稻作灌溉，現多協助在地農民種植絲瓜、敏豆、皇帝豆等作物。

(中時 )