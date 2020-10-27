南投縣私立普台高中27位高二學生，今年造訪有南投秘境之稱的武界，深入了解偏鄉部落的現況、看見生活條件艱困的獨居老人，體認到在地關懷的責任，便自發性響應愚人之友基金會的「偏鄉送餐服務」，籌辦義賣活動，將愛送出去。

普台學子在近千名家長回校座談期間募得善款，於10月26日，將義賣所得28萬5537元，捐贈給財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會，用愛與行動，盼助南投偏鄉的弱勢長輩能有健康美味的溫熱餐食。

愚人之友基金會表示，南投偏鄉有一群孤寂失能的長輩，因經濟困頓無法溫飽三餐、好好地洗一次澡，生活在惡劣的環境中；經費有限的情況下，很多事情不能等，看到普台年輕學子們利他行善的精神，十分讓人感動，相當肯定普台的辦學和老師的教導。

活動總召，正唸高二的戴子淵說，希望透過這次的義賣活動將資源回饋給在地社區，改善這些年長者的生活品質，一開始並非易事，但從小事做起，終能有所成就

此次的義賣募款活動，從策畫、宣傳、製備義賣品到義賣會的進行，全由學生一手包辦，希望能在一年內能達成60萬元的募款目標，為原鄉長輩送上一份真情關懷。

(中時 )